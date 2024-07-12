Mupa Ve Mskü Iş Birliği Ile Sürdürülebilir Bir Muğla

Muğla Planlama Ajansı (MUPA) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın katılımıyla gerçekleşen törende, sürdürülebilir kalkınma ve bilimsel bilgiye dayalı planlama süreçlerinin başlaması hedefleniyor.

MUPA’nın kuruluşu ve yeni vizyon

Muğla Planlama Ajansı (MUPA), Temmuz ayı meclisinde oy birliğiyle kurularak başkanlığına Tansu Özcan seçildi. MUPA, 2024 seçim stratejisi kapsamında “Dünya Kenti Muğla” vizyonunu benimseyerek, sürekli öğrenen ve paylaşan bir iş modeli oluşturmayı hedefliyor. İstanbul ve İzmir’den sonra Türkiye’deki üçüncü yerel yönetim planlama ajansı olan MUPA, Muğla’nın stratejisini inşa ederken krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı ve kenti güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bilim ve tecrübe birleşiyor

Muğla, doğal ve kültürel güzellikleri, ekonomik zenginlikleri ile korunması gereken değerli bir şehir. Bu nedenle, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, bilim ve eğitim için güçlerini birleştiriyor. Üniversitenin akademik bilgi birikimi, araştırma kapasitesi ve uzman kadrosu ile belediyenin farklı alanlardaki tecrübeleri bir araya gelerek, şehir planlaması ve kalkınma projelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.

“Bilgi paylaşımını amaçlıyoruz”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte işbirliği, güç birliği protokolü için toplandık. Modern dünyada, teknolojinin hızlı geliştiği bu dönemde, üniversitemizin teknolojik ve entelektüel kapasitesini Muğlamızın iyiliği için kullanmak düşüncesiyle bir araya geldik. Bu proje ile Üniversite-Belediye arasında bilgi paylaşımını amaçlıyoruz” dedi.

Muğla'da sürdürülebilir kalkınma hedefi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, işbirliği protokolünün Muğla’nın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için atılmış büyük bir adım olduğunu belirtti. Aras, “Üniversitemizin bilgi birikimi, araştırma kapasitesi ve uzman kadrosu ile Muğlamıza çok büyük katkı sunuyor. Bu iş birliği, bilgi ve tecrübelerinden çok daha fazla yararlanmamızı sağlayacak. Şehrimizin planlanması ve kalkınma projelerimizin daha etkin, verimli hayata geçirebilmesi için fırsat olacak” diye aktardı.

İş birliği kapsamında yapılacak çalışmalar

Bilimsel Araştırma ve Veri Analizi: Üniversite ile birlikte yürütülecek araştırma projeleri sayesinde, Muğla’nın ihtiyaçları ve potansiyeli bilimsel temellere dayalı olarak analiz edilecek. Bu veriler, stratejik planların temelini oluşturacak.

Sürdürülebilir Kalkınma: Çevre dostu ve sürdürülebilir projeler geliştirerek, Muğla’nın doğal ve kültürel mirası koruma altına alınacak. Üniversitenin bu alandaki uzmanlığı projelerin başarısında kilit rol oynayacak.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme: Üniversite ile birlikte, belediye personeline ve halka yönelik eğitim programları düzenlenecek. Bu sayede, kentin kalkınmasında herkesin aktif bir rol alması sağlanacak.

Yenilikçi Projeler ve Teknoloji Kullanımı: Üniversitenin inovasyon ve teknoloji alanındaki birikiminden faydalanarak, yenilikçi projeler geliştirilecek. Bu projeler, Muğla’nın yaşam kalitesini artıracak ve şehri geleceğe hazırlayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bu iş birliği, Muğla’nın geleceği için önemli bir adım olarak görülüyor. Sürdürülebilir kalkınma ve bilimsel bilgiye dayalı planlama süreçleri ile şehir, daha güçlü ve dayanıklı bir yapıya kavuşacak.