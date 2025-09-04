Bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Mupiron krem hakkında kullanım şekli, yan etkileri ve güncel fiyat bilgisi araştırılıyor.

Mupiron krem nedir?

Mupiron krem, etkin maddesi mupirosin olan ve yalnızca cilt üzerinde etkili bir antibiyotiktir. Bakterilerin neden olduğu yüzeysel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Mupiron krem hangi durumlarda kullanılır?

Mupiron krem şu enfeksiyonların tedavisinde tercih edilmektedir:

İmpetigo: Ciltte kabarcık ve yaralara neden olan enfeksiyon

Folikülit, çıban ve apse

Mupiron krem nasıl kullanılır?

Etkilenen bölge temizlendikten sonra ince bir tabaka halinde sürülür.

Genellikle günde 2–4 kez uygulanır.

Tedavi süresi çoğunlukla 7–10 gün arasında değişir.

Doktor önerisi olmadan uzun süre kullanılmamalıdır.

Mupiron krem yan etkileri nelerdir?

Mupiron krem genellikle iyi tolere edilse de bazı yan etkiler görülebilir:

Kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi

Nadir olarak alerjik reaksiyonlar

Uyarı: Göz, ağız ve burun mukozasına temas ettirilmemelidir. Hamilelik ve emzirme döneminde yalnızca doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Mupiron krem fiyatı ne kadar?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre Mupiron krem 15 gramlık tüpün eczane satış fiyatı 57,34 TL olarak belirlenmiştir.