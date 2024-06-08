İzmirlilere İtalyan mutfağını sevdiren Murano's Kitchen, Çeşme'yi pizza çeşitlerinden et yemekleri ve deniz ürünlerine kadar geniş yelpazedeki menüsü ve Michelin Yıldızlı şefi Michele Serafini’nin özel tarifleri ile Marriott International otel grubunun lüks otel kategorisindeki Reges, a Luxury Collection Resort & SPA Çeşme’ye açıldı.

Fulya Perçin Yonuk ve Hasan Yonuk tarafından 2017 yılında İzmir’de kurulan İzmir’in İtalyan’ı Murano’s Kitchen, yaz döneminde yeni konsepti ile ikinci şubesini yaklaşık 200 kişilik özel bir davetle Çeşme’de açtı. Haziran ayı itibari ile dünyaca ünlü oteller zinciri Marriott International otel grubunun lüks otel kategorisindeki Luxury Collection markasının Türkiye'deki temsilcilerinden olan Reges, a Luxury Collection Resort & SPA, Çeşme’nin içerisinde, denize sıfır konumu ile Murano’s Kitchen “Summer Lux” konsepti ile ikinci şubesinde hizmet verecek. Murano’s, İtalya’nın Perugia şehrinde ve Michelin rehberinde yer alan Ristorante Alterego restoran şefi Michele Serafini’nin mutfak koordinatörlüğünde A La Carte ve Güney İtalya’ya özgün tadım menülerini Ege’nin yaz akşamlarında misafirleriyle buluşturacak.

Hasan Yonuk-Fulya Perçin Yonuk

“Menü 4 Kez Değişiyor”

İsmini Venedik’e 1,5 kilometre uzaklıktaki cam adası olarak tanınan Murano adasından alan restoranın Çeşme'deki yeni şubesinde de İtalyan usulü pizza ve makarna çeşitlerinden et ve deniz ürünlerine kadar farklı tatlar konukların beğenisine sunulacak. Murano’s Kitchen için en taze, en kaliteli ürünleri; en doğru bölge ve üreticilerden tedarik ettiklerini söyleyen Fulya Perçin Yonuk, “Tüm ürünler en doğru pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanıyor ve yine en iyi sunumlarla misafirlerinin masalarına gidiyor. Murano’s Kitchen’da mevsimsellik çok önemli. Bu doğrultuda İzmir Alsancak’taki işletmemizde yılda 4 kez menü değişiyor” dedi. İşletmeye özel meşe odununda elle açılan 24 saat mayalanmış hamur ile Roma tipi ince hamur pizzanın 450 derece sıcaklıkta piştiğini söyleyen Yonuk, pizza sosunun coğrafi işaretli Campania bölgesinden Dettina ve San Marzano domateslerinden elde edildiğini kaydetti.

“Urla'dan Bursa'ya Kadar”

Kuru makarnalar dahil tüm makarnaların taze ve el yapımı olduğunu belirten Yonuk şöyle konuştu: “Her sabah Murano’s Kitchen fırınından Kastamonu’dan gelen atalık buğday unu ile yapılan siyez ekşi maya ekmeği, grissini, Murano’s’un ünlü foccaciosu ve geleneksel İtalyan ekmeği ciabatta çıkıyor. Tatlılar ise tamamen günlük ve limitli üretiliyor. Tüm deniz ürünleri Urla, Kalabak, Çanakkale tarafından, et ürünleri sadece Bursa ve Balıkesir’den taze olarak geliyor. Ağır odun ateşinde geleneksel yöntemlerle, uzun uzun pişmiş et ürünleri ve risottolar, paylaşımlı başlangıç klasikleri de en çok beğenilen ürünlerden. Restoranın şarap kavında ise yurt içi ve dışından 150 farklı marka bulunuyor.”

Cemal-Ekin-Zeynep Kadan

Fatih-Ceren-Ekin Uzun