CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yönelik yemek hizmeti alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya çağrıda bulundu.

CHP’li Bakan’dan Özel Harekat’ta yolsuzluk iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerine yönelik yemek hizmeti alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenerek, "Kendi Özel Harekat Daire Başkanlığında olan bitene sessiz kalıyorsunuz" dedi.

Murat Bakan, Özel Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Veysel Murat Tuğrul’un bir catering şirketinden kendi hesabına para transfer ettiğini ve aynı şirketin ihalelerinin farklı şube müdürlükleri tarafından alınması için baskı yapıldığını iddia etti.

İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi: "İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanıyor, binlerce polisle oranın etrafını sarıyorsunuz, milletvekillerine gaz sıkılıyor ama kendi Özel Harekat Daire Başkanlığında olan bitene sessiz kalıyorsunuz."

Bakan, Meclis’te konuyu gündeme getirdi

Murat Bakan, konu hakkında soru önergesi hazırladığını belirterek, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında emniyet atamaları ve emniyet içerisindeki “paralel yapılanma” iddialarına da değindi. Bakan, bu konuda soruşturma açılmasını talep etti.

CHP'li Murat Bakan, şunları söyledi:

Atama kararnamesinde dikkatimizi çeken bir isim vardı; Süleyman Karadeniz. Kendisi İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'ndeyken çok geçmişte yapmış olmasına rağmen Özel Harekat Daire Başkanlığı gibi hassas bir göreve getirilen, göreve geldiğinde de o şerefli üniforma ile eğilip bükülen ve rezil görüntüyü veren şahıstı. O şahıs her ne hikmetse Polis Özel Harekat Başkanlığı'ndan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayin edildi. Veysel Murat Tuğrul kendisi Karadeniz'in çok yakın bir arkadaşı. Bu kişi Polis Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı oldu.

"BASKI DA YAPILIYOR"

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen en yakın arkadaşını da daire başkan yardımcısı olarak yanında tuttu. Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın yıllık ihaleleri olur. Bu ihalelerle ilgili bu şahsın ve yardımcısının doğrudan ilişkisi var. Davet usulü olarak bu ihalelere girmesi karşılığında Tuğra Yemekçilik sahiplerinden Emine Terzi'nin hesabından 15.11. 2024 tarihinde 850 bin liralık Veysel Murat Tuğrul'un şahsi hesabına para gönderilmiş.

Veysel Murat Tuğrul, Erzurum Özel Harekat Şube Müdürüne baskı yaparak bu Tuğra Tabildot'un ihalelere davet edilmesini istiyor. Sadece istemiyor baskı yapıyor ve WhatsApp'tan da mesaj atıyor. Bu yazışmalarda şirketin kaşesinin fotoğrafını gönderiyor. Bu işi takip ediyor. Daha kaç tane şube müdürünü arıyor bilmiyorum. İhalelere girebilmesi için teminat mektubuna ihtiyacı olan şirkete evini ipotek ediyor. Evinin vergisini de bu şirket ödüyor.

"NE UYUŞTURUCUYU NE ORGANİZE SUÇU BİTİREBİLDİN"

Ben buradan Ali Yerlikaya'ya soruyorum; sen operasyonlar yapıyorsun bas bas bağırıyorsun ne uyuşturucuyu ne organize suçu bitirebildin. İstanbul İl Başkanlığı'mıza kayyum atanıyor binlerce polisle oranın etrafını sarıyorsun, milletvekillerine gaz sıkılıyor ama kendi Özel Harekat Daire Başkanlığında olan bitene sessiz kalıyorsun.

Senin bundan haberin var, geç de olsa soruşturma açtırıyorsun ama soruşturmayı Veysel Murat Tuğrul'un daha önce birlikte lojmanda kaldığı polis müfettişi yapıyor. Bu polis müfettişi bunu sürüncemede bırakmak için aylardır çaba sarf ediyor. ne savcılığa bildiriyorsun ne başka bir şey. Süleyman Karadeniz'in en yakın arkadaşı bunlardan haberi yok muydu? Süleyman Karadeniz'i açığa alman gerekirken niye Muğla İl Emniyet Müdürlüğü gibi herkes için arzu edilen bir göreve tayin ettin, niye diğerini açığa almadın? Bu soruların yanıtını vermesi gerekir.