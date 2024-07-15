Ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel'de sahne aldı ve hayranlarının karşısına çıktı. Sahne performansı kadar özel hayatıyla da merak edilen Boz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Murat Boz aşka küstü mü?"

Konser öncesi basın mensuplarının "Murat Boz aşka küstü mü?" sorusuyla karşılaşan şarkıcı, samimi açıklamalarda bulundu. Boz, "Niye küseyim canım. Olduğu zaman görürsünüz zaten. Bu dönem yok ama aşka kapalı değilim. Olursa da zaten el ele karşınıza muhakkak çıkarız" şeklinde cevap verdi.