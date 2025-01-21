Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Boz, bu kez şarkıları değil, finansal tercihleriyle gündemde. Dünya Gazetesi TV’ye konuk olan ünlü şarkıcı, kazandığı paraları nasıl değerlendirdiğini ve yatırımlarını hangi alanlara yönlendirdiğini anlattı. Murat Boz’un açıklamaları, hem hayranlarını hem de sosyal medyayı ikiye böldü.

"İlk evimden başladım"

Aile geçmişinden ve kazandığı ilk paraların öneminden bahseden Boz, şunları söyledi: “Babam işçi, annem öğretmendi. 45 yıl önce ev almak çok daha kolaydı. Para kazanmanın zorluğunu gördüm ve bu bana çok şey öğretti. İlk kazancımla oturduğum evi aldım, sonra yatırım için ev almaya devam ettim. Bugün pasif gelirlerim var, örneğin kira gelirleri.”

"Ben bir Bitcoinciyim!"

Murat Boz’un asıl dikkat çeken açıklaması ise kripto para yatırımları oldu. Şarkıcı, kripto paralarla ilgili tercihini şu sözlerle dile getirdi: “Sadece Bitcoin’e yatırım yapıyorum. Altcoin’lerle ilgilenmiyorum. Bitcoin’i soğuk cüzdanda tutuyorum, borsalarda param yok. Bitcoin satılmaz, ben de satmak için almadım.”

Ünlü sanatçının bu sözleri, kripto para dünyasında da tartışmalara neden oldu.

Murat Boz’un bu finansal itirafları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranlarının bir kısmı yatırım tercihini takdir ederken, kimileri "Bitcoin riskli bir tercih" yorumunda bulundu.