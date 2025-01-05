Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı ve SHP'nin geçmiş dönem Genel Başkanı Murat Karayalçın, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen belediyecilik faaliyetlerini çok başarılı bulduğunu belirten Murat Karayalçın, “Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu ekonomik süreçte büyükşehir ve ilçelerde sosyal belediyeciliğin önemi çok arttı. Gördüğüm kadarıyla Kuşadası'nda Belediye Başkanımız Ömer Günel, bunu çok iyi yapıyor. Kendisine ikinci hizmet döneminde de başarılar diliyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Öncelikle ülkemizin eski Dışişleri Bakanı ve SHP'nin geçmiş dönem Genel Başkanı Murat Karayalçın'a nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerini Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Karayalçın, Türkiye'ye uzun yıllar farklı görevlerde hizmet etmiş çok deneyimli bir siyasetçi. Bilgi birikimi ve deneyimlerinden her zaman faydalanacağız” diye konuştu.