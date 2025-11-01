Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze’deki binaların güvenliğiyle ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Kurum, “Bilim insanlarımız, AFAD’ımız, Bakanlığımız ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle birlikte binaların tek tek tespitini yapıyoruz. Ayrıntılı zemin araştırmaları gerçekleştiriyoruz. Binamız 2012 yılında inşa edilmiş olup ruhsatlı ve kısmen yapı denetimi alınmış durumda. Zeminden kaynaklı bir sorun olup olmadığını Boğaziçi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte inceliyoruz” dedi.

Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın hemen yakınında, Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’ndeki 5 katlı bir binada akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. Olay üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şöyle konuştu:

"Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla, AFAD’ımızın, Bakanlığımızın, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz çünkü binanın yapım yılına baktığımızda, 2012 yılında yapılmış. Ruhsatı, iskanı olan, kısmen yapı denetim hizmeti de almış binamız. Dolayısıyla burada zeminden kaynaklı bir problem olup, olmadığına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi’nden, Fırat Üniversitesi’nden, Kocaeli Üniversitesi’nden, Gebze Teknik Üniversitesi’nden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz.

Bu kapsamda bugün itibariyle 16 evimizi tahliye ettik. 16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şuan için misafir ediyoruz. Daha önce Kartal Orhantepe’de bir apartman çökmesi sebebiyle canlarımızı yitirmiştik. Orada da hızlı şekilde bölgeyi inceledik, ayrıntılı etütler yaptık ve akabinde de alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Burada da vatandaşımızı dinledik. Gelen talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz. Gebze’de de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak, gerekse burada yenilenmesi gereken binalarla ilgili atılacak adımları hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, hem de Gebze Belediyesi ile birlikte bu süreci yürüteceğiz."