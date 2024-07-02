Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifasının ardından, bu önemli göreve yeni bir isim atadı. Erdoğan, 2018-2023 yılları arasında başarılı bir şekilde bakanlık görevini yürüten ve 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Murat Kurum'u yeniden Çevre Bakanı olarak görevlendirdi.

Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirildiğini bildirdi. Tüm çaba ve gayretlerinin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak olduğunu aktaran Kurum, deprem felaketinin yaşandığı bölgeler başta olmak üzere 81 ilin her köşesinde çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.



Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.



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Murat Kurum kimdir?

2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yapan Murat Kurum, bu süre zarfında birçok önemli projeye imza attı. 2024 yerel seçimlerinde AK Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak dikkat çeken Kurum, şimdi tekrar bakanlık koltuğuna oturuyor.

İnşaat kariyeri

1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı bölgelerinde şantiyelerde çalıştı ve GESTAŞ'ta şantiye şefi olarak görev yaptı. 2005-2018 yılları arasında TOKİ ve Emlak Konut GYO'da çeşitli yönetici pozisyonlarında bulundu.

Bakanlık dönemi

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Görev süresince 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı, doğal afetler sonrası 46 bin afet konutu inşa ettirdi ve 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Kanal İstanbul Projesi’ni savundu ve Salda Gölü’ne “Millet Bahçesi” projesi ile çevrecilerin tepkisini çekti. 2018'de çıkarılan imar affından 9 milyon kişi yararlandı; bu kapsamda 294 bin kaçak yapının Kahramanmaraş depremlerinden etkilendiği ortaya çıktı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı oldu. 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldu, ancak Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybetti.