Yeşilçam Sineması’nın usta oyuncusu Murat Soydan, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini Soydan'ın kızı Mehveş Soydan “Canım babamı kaybettik” mesajıyla duyurdu.

Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli 43 yıllık eşim, Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, bugün Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nde öğle namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında ''Perde'' Mecmuası'nın düzenlediği yarışmada birinci seçilerek "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı.

1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde sinemanın ünlü yıldızları Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le başrolü paylaştı.

Murat Soydan 1969 yılında İzmir’de ‘Över’ bahçesinde sahneye de çıktı. Sanatçı “Dünyanın En Güzel Kadını”, “Ayşem”, “Yalan Yıllar», “Kahveci Güzeli”, “Sana Dönmeyeceğim”, “Nisan Yağmuru”, “Yarın Başka Bir Gündür” gibi birçok filmin başrolünde oynadı.

Soydan, 1972’de 9. Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu”, 2016’da 23. Uluslararası Adana Film Festivali’nde “Yaşam Boyu Onur” ödüllerini aldı.

Nerede doğdu ve nerede eğitim aldı?

Murat Soydan, 2 Ekim 1940 tarihinde Kırklareli'nin Lüleburgaz doğdu. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel’de memurluk yaptı.

Dostlarından Murat Soydan’a

Sanatçının ölümü rol arkadaşlarını, sevenlerini üzdü. Eski arkadaşları, ünlü isimler sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

Sinema sanatçısı Filiz Akın, “Yeşilçam dönem arkadaşlarımızdan Murat Soydan’ın vefatını öğrenmenin hüznüyleyim Sevenlerine sabır diliyorum Resimdeki yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık…” dedi.

Yeşiçam’ın diğer oyuncularından Hülya Koçyiğit, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı bugün… Yeşilçam’ın yıldızlarından sevgili arkadaşım Murat Soydan’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Murat ile birlikte sayısız film yaptık, birbirimizi her zaman kolladık; saydık, sevdik, ailelerimizle unutulmaz anları paylaştık. Paylaştığımız tüm o güzel anılar ve sinemamıza bıraktıkların için sana sonsuz teşekkürler benim yakın dostum, canım arkadaşım.”

Oyuncu Melek Baykal, “Bir yıldız daha kaydı”; Talat Bulut, “Devrin daim olsun Murat ağabey” mesajlarını paylaştı.

Oyuncu Zafer Algöz de ustasını şu ifadelerle andı:

“Beyefendiliğin çok yakıştığı bir meslek büyüğümüz daha veda etti. Oyunculuğundan önce İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünden mezun oldu. Güzel sesli zarif adam mekanın cennet olsun…”