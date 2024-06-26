Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sesi ve görüntüsü kullanılarak yapay zeka ile üretilen sahte videoların "itibar katline" neden olduğunu açıkladı. Ülker, bu tür videoların sosyal medya platformlarında reklam olarak yer almasının, kamu ahlakının dejenere olmasına ve insanların dolandırılmasına sebep olduğunu belirtti.

Sosyal Medya Platformlarına Eleştiri

Murat Ülker, sosyal medya sağlayıcılarının sahte videoları reklam olarak görmesini ve bu duruma seyirci kalmasını eleştirerek, "Şikayet ediyoruz fakat sosyal medya şirketleri çok yavaş hareket ediyor. Bu tip sponsorlu yayınları engellemeleri çok uzun sürüyor çünkü bunu bir reklam geliri olarak görüyorlar," dedi. Ülker, sosyal medya şirketlerinin siyasi hassasiyet ya da müstehcenlik içeren paylaşımları hızla engelleyebildiğini ancak dolandırıcılık amaçlı içeriklere aynı hassasiyeti göstermediğini vurguladı.

Dolandırıcılık Yöntemi

Murat Ülker’in sesi ve görüntüsü kullanılarak hazırlanan sahte videolarda, Ülker’in bazı ticaret platformlarının kurucu ortağı ve üyesi olduğu, bu platformlardan yüz binlerce lira kazandığı iddia ediliyor. Videolarda, yasal ve sınırlı katılımın olduğu bir sistemle evde para kazanma vaadi sunularak, belirtilen banka hesabına para yatırılması isteniyor.

Ülker'den Uyarı

Ülker, "Bu dolandırıcılığa, inşallah aldanan olmaz," diyerek vatandaşları uyardı. Yapay zeka teknolojisinin kötüye kullanılmasıyla oluşturulan sahte videoların, kişilerin itibarını zedelediğini ve toplumsal güveni sarstığını belirtti.