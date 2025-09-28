Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikte usta yazar, edebiyat yolculuğunu, eserlerinin ortaya çıkış serüvenlerini ve sanatın toplumdaki dönüştürücü etkisini anlattı. İlgiyle takip edilen söyleşide katılımcılar Mungan’a merak ettikleri soruları yöneltme imkânı buldu. Programın sonunda yazar, kitaplarını imzalayarak sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Söyleşiye Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz ile Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu da katıldı.

“Farklılık yaratmak çok zor”

Konuşmasında toplumun ezberlerle yaşadığına dikkat çeken Mungan, şunları söyledi:

“İştahlı ve meraklı biriyim. Merak, insanı ayakta tutar. Fakat biz, hep aynı sözleri tekrar eden, ezber hayatlar yaşayan bir toplumuz. Yeni bir şey söylemek ya da farklılık yaratmak bizde çoğu zaman tepki topluyor. Müzikte de, edebiyatta da bu kısır döngü var. Sonra dönüp dolaşıp yine ‘nereden başlamalıyız’ noktasına geliyoruz.”

“Kadın sorununu çözemeyen toplum gelişemez”

Kadın meselesine de değinen Mungan, toplumsal gelişimin anahtarı olarak kadınların özgürleşmesine işaret etti:

“Sosyal yaşamımda her zaman kadınlardan yana oldum. Kadın sorununu çözememiş bir toplumun hiçbir konuda ilerleyemeyeceğine inanıyorum. Sanatın dönüştürücü gücü, bireyleri değiştirmesidir. Eğer insan yetiştiriyorsak, toplumu değiştirecek olan da o insanlardır.”

Edebiyatla ilgilenenlere de önerilerde bulunan Mungan, düzenli çalışmanın önemine dikkat çekerek şu sözlerle konuşmasını noktaladı:

“Her zaman iki şeyi tavsiye ederim: Günlük tutun ve rüyalarınızı yazın. Yetenek elbette önemli ama çalışmazsanız körelir. Yetenek bir armağandır; geliştirmek ve korumak ise sizin sorumluluğunuzdur.”