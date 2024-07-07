Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesiyle, ocak-haziran döneminde 9 bin 545 litre bitkisel atık yağın geri dönüşümünü sağlandıANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesinin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıklarının kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem doğayı koruyan geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da pilot mahallelerde başladı.

Proje başarılı sonuçların ardından kısa sürede ilçe genelinde uygulanmaya başladı.

Muratpaşa Belediyesi, 2019’dan itibaren bitkisel atık yağları Çevreci Komşu Kart kapsamında evlerden toplamaya başladı. Fındık, mısır, zeytin, ayçiçeği, pamuk ve soya gibi yağlık bitki tohumlarından üretilen yağın litresi için ise 15 lira geri ödeme yapılırken bu yılın 6 aylık döneminde 9 bin 545 litre bitkisel atık yağ evlerden toplandı. Genellikle kızartmalarda kullanılan ve sonrasında pet şişelerde çöpe atılan yağları atmayan ilçe sakinleri ise 181 bin 365 lira kazandı

Para kart özelliğine sahip Çevreci Komşu Kart, Türkiye’nin her noktasında kredi kartı POS cihazı olan tüm işyerlerinde kullanılabiliyor. Online alışverişte ve diğer tüm ödemelerde kullanabilen kartta biriken paralar, tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.