Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurs merkezlerinde yoğun bir programla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 105 öğrencinin 28’i yüzde 25’lik dilim içinde yer aldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin 3 mahallede bulunan destek eğitim kurs merkezlerinde geride kalan eğitim ve öğretim yılında 8’inci sınıfa 108 öğrenci devam etti. Ücretsiz olan Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri destek eğitim kurs merkezlerinden 105 öğrenci 2 Haziran’da yapılan LGS sınavında ter döktü. Tercih döneminin başladığı LGS’de Muratpaşa öğrencilerinin 2’si yüzde 10’luk dilimde yer alırken toplam 28 öğrenci yüzde 25’lik dilime girme başarısı gösterdi. Muratpaşa Belediyesi’nin 2014’te açtığı Zeytinköy, Ermenek ve 2017’de hizmete giren Memurevleri Destek Eğitim Kurs Merkezi, 17 Temmuz’da sona erecek tercih döneminde rehberlik hizmeti de verecek.

Kaynak: igf