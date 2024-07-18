Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi’nde (MURGEM) üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden yüzde 83’ü 4 yıllık fakülteler için tercih yapma hakkı kazandı. Aynı zamanda 2 öğrenci sözel puan türünde ilk 5 binlik dilime girme başarısı gösterirken, toplam 8 öğrenci ise farklı puan türlerine göre ilk 20 binde yer aldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da 2015 yılında Kızılsaray Mahallesi’nde gençleri üniversiteye hazırlamak üzere açılan MURGEM, öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. MURGEM’de, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 589 öğrenci üniversite sınavına hazırlandı. Bu yıl 8-9 Haziran’da 3 milyon 120 binin üzerinde öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS), MURGEM’in 8 öğrencisi ilk 20 binlik dilime girme başarısı gösterdi. Geçen yıl ilk 20 bin sınırında farklı puan türlerinde 6 öğrencisi bulunan MURGEM, bu yıl öğrenci sayısını 8’e çıkararak başarı oranını artırdı.

Sözel puan türünde 2 öğrenci ilk 5 binlik dilime girdi, bin 273 sıralamayla MURGEM’in en yüksek sıralamaya sahip öğrencisi Hazar Selimoğlu oldu. Selimoğlu’nu yine sözel puan türüne göre 4 bin 664 sıralamayla Selen Onur, 7 bin 551 sıralamayla ise Miraç Yıldırım takip etti.

Sayısal puan türünde 10 bin 634’üncü sıraya yerleşen Onur Ege Koç MURGEM’in en yüksek sıralamalı 4’üncü öğrencisi olurken, 5’inci sırada ise eşit ağırlık puan türüne göre 11 bine yerleşen Zeynep Erdem yer aldı.

YKS sonuçlarına göre MURGEM öğrencilerinin yüzde 83’ü 4 yıllık fakültelere tercih yapma hakkı kazandı. Ayrıca öğrencilerin yüzde 20’si, 50 bin barajında bulunan tıp fakültelerini, yüzde 30’u ise 80 bin barajında bulunan diş hekimliği fakültelerini tercih edebilecekler. Mühendislik fakültelerine yüzde 48, hukuk, psikoloji alanlarına yüzde 35 öğrenci tercih hakkı kazanırken, öğrencilerin yüzde 80’i ise fen edebiyat ve eğitim fakültelerine tercih yapabilecek. Ayrıca 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında devam edecek tercih sürecinde MURGEM öğrencileri rehberlik hizmetinden de yararlanabilecek.