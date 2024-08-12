Kaza detayları ve güvenlik önlemleri

Mürselpaşa Bulvarı üzerinde, Bornova yönünde seyir halindeyken Şaraphane köprüsü üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine intikal eden güvenlik ve kurtarma ekipleri, kazaya karışan araçları yol dışına almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Trafik yoğunluğu ve alternatif güzergah önerisi

Kaza sonrası bu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Güzergah üzerinde seyir eden araçlar, geriye doğru Yeşildere Caddesi Ballıkuyu mevkiine kadar trafik sıkışıklığıyla karşılaşmaktadır. Sürücülere, alternatif güzergahları kullanarak bu yoğunluktan kaçınmaları tavsiye edilmektedir.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, bu bölgeden geçmeyi planlayan sürücüleri dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıyor. Kazanın yarattığı trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde normal seyrine dönmesi bekleniyor.