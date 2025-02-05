Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Musa Eroğlu, 22 Şubat 2025, Cumartesi günü saat 20:00’de İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde unutulmaz bir konser verecek. Yıllardır halk müziğine yaptığı katkılarla tanınan ve sevilen sanatçı, hayranlarıyla buluşmak için İzmir’i seçti. Eroğlu’nun eşsiz sesi ve müziği, bu özel gecede izleyicileri derinden etkileyecek.

Unutulmaz müzik deneyimi

Konser, hem Eroğlu’nun güçlü repertuvarı hem de izleyicileriyle kurduğu özel bağla dikkat çekecek. Türk halk müziği tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği bu konser, izleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi sunmayı vaat ediyor.