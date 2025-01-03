Gazeteci Musa Özuğurlu’nun Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından yaptığı eleştiriler sosyal medyada büyük tepki topladı. Özuğurlu ve TELE1’den açıklama üstüne açıklama geldi. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Ferdi Tayfur, dün akşam 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü, sevenlerini derinden üzüntüye boğarken, gazeteci Musa Özuğurlu’nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Musa Özuğurlu'nun tepki çeken yorumları

Tayfur’un ölümünün ardından sosyal medyada yapılan başsağlığı paylaşımlarının hemen ardından, TELE1’de yayınlanan programda gazeteci Musa Özuğurlu’nun açıklamaları dikkat çekti. Özuğurlu, canlı yayında “Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Kişilik açısından nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı. Bu gerçeği de söylemek lazım. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar" dedi.

Bu sözler, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Birçok kullanıcı, “Ferdi Tayfur 100 sene sonra bile hatırlanacak, ama bu kişiyi kimse hatırlamayacak” şeklinde yorumlar yaparken, bazıları “Keşke herkesin fikri olmasa” diyerek Özuğurlu'nun açıklamalarını eleştirdi.

Özuğurlu’dan Açıklama:

Tepkilerin ardından Musa Özuğurlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özuğurlu, yaptığı açıklamada, "Bu sabah yaptığım bir yorum yine bazı odaklar tarafından çarpıtılarak bana ve TELE1’e karşı linç kampanyası başlatıldı. Yaptığım Kişinin KENDİSİNE DEĞİL, MÜZİĞİNE eleştiriydi. Kitleler rahatsız oldu. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.