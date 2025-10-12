İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği’nin kongresinde yaptığı konuşmada Türk milliyetçilerinin birliğini vurguladı. Ayrılıkların yapay olduğunu belirten Dervişoğlu, gençlere sorumluluk ve ülke inşasında aktif rol çağrısı yaptı.

Türk milliyetçilerinin birliği öncelik

Dervişoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Hep Türk milletinin birliğinin yanında oldum, yapay farklılıklara itibar etmedim. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Bugün iş başında olanlar gün gelecek tepe takla gidecek ve ezilecekler."

Gençlere mesaj: Bugün de sorumlusunuz

Gençlere seslenen Dervişoğlu, siyasi yapılarda gençlere yeterli yer verilmediğini vurguladı:

"Hitapların içinde hep gençler vardır ama icraatın içinde yoktur. Sizler Türk milletinin varoluşunun teminatısınız. Geleceğin değil, bugünün bir parçasısınız."

Milliyetçilik, tam bağımsızlık mücadelesidir

Dervişoğlu, milliyetçiliğin sadece manevi şuur veya kahramanlık övgüsü olmadığını belirtti:

"Milliyetçilik esas itibariyle bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Kendi ülkemize ne katabilirim sorusunu hayatın merkezine koymaktır. Kinle değil, sorumlulukla büyürüz."

Geleceği inşa etme çağrısı

Dervişoğlu, geçmiş kahramanlıkları övmenin yeterli olmadığını vurguladı:

"Milliyetçilik, geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez; asıl görev geleceği inşa etmektir. Gelin yarının aydınlık ufukları için enerjimizi birleştirelim."

Güçlü ve özgür gençlik hedefi

Dervişoğlu, kökleriyle güçlü, ufkuyla özgür bir gençlik istediğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türk milliyetçisi olmak hamaset değil; çalışmak, üretmek ve sorgulamaktır. Bu milletin geleceği gençlerin aklında ve ahlakındadır. Kaybedecek bir neslimiz daha yoktur."