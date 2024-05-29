İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti içi toplantıda Türkiye'nin siyasi geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmaları üzerine konuşan Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan Tayyipizm'in gölgesinden kurtulmak için bir araya gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

Dervişoğlu'nun Çağrısı: Tayyipizm'e Son Verelim

İYİ Parti lideri, Türkiye'nin siyasi yapısını yeniden şekillendirme çağrısı yaparken, mevcut sistemin Erdoğan'ın vesayetine dayandığını vurguladı. Dervişoğlu, "Erdoğan vesayetini kaldırmakla başlayalım. Türkiye'yi Tayyipizm'in etkilerinden kurtaralım" ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Tartışmaları Sürüyor

Türkiye'de yeni anayasa çalışmaları hakkında fikir birliği sağlanması için süregelen tartışmalar, siyasi arenayı hareketlendiriyor. İYİ Parti'nin lideri Dervişoğlu'nun bu çağrısı, siyasi çalkantıların derinleştiği bir dönemde önem kazanıyor

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gereksiz tartışmalara hiç gerek yok. 60’lara, 71’lere, 80’lere dönmenin de anlamı yok. 1982 Anayasa’sında değişmemiş sadece 58 madde var. O maddelerde askeri vesayetle falan ilgili değil. Ayrıca yapılan Anayasa değişikliklerinin çoğunu da, 22 yıldır işbaşında bulunan iktidar yani sizler gerçekleştirdiniz. 2010’daki anayasa değişikliğiyle devlet yönetimine ve yargıya FETÖ’yü ortak ettiniz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yaşanmasına vesile oldunuz. Sonra 2017’de olağanüstü hal koşullarında zata mahsus bir anayasa değişikliği yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminin anayasal çerçevesini belirlediniz.

2018'den beri bu milletin başına tek adamlığı siz bela ettiniz. Ayrıca neden şikayet edersiniz ki? Bizleri hayatımızın baharında mapushanelere gönderen askeri darbeler sizleri saraylara taşıdı işte. Yürürlükte olan 1982 Anayasasında vesayet yok değil. Elbette var. Var ama askeri yönetimlerin vesayetinden ziyade yaptığınız anayasa değişikliklerinden kaynaklı olarak Recep Tayyip Erdoğan vesayeti var. Gelin, doğru bir iş yapmak istiyorsanız biz hazırız. Bu anayasadan bütün vesayetlerin izlerini silelim. İşe de Tayyip Erdoğan vesayetini kaldırmakla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi diye adlandırılan Tayyipizm'den Türkiye’yi elbirliği ile kurtulalım."

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