2025 yılı asgari ücretin net 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan sert bir eleştiri geldi.

"Halkın sofrası gözükmez!"

2025 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından, siyasi partilerden ve liderlerden gelen eleştiriler devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından sert bir tepki gösterdi. Erdoğan, 2025 yılı için asgari ücretin net 22 bin 104 TL olduğunu duyururken, Dervişoğlu, "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" diyerek hükümetin ekonomiye bakış açısını eleştirdi.

Dervişoğlu'nun sosyal medya paylaşımı

Dervişoğlu, Erdoğan’ın açıklamasını alıntılayarak, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: "Sarayın penceresinden, halkın sofrası gözükmez!" Bu mesajla, asgari ücretin açıklanan rakamının halkın gerçek ekonomik koşullarıyla uyumsuz olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, hükümetin halkın sorunlarını göz ardı ettiğini iddia etti.

İYİ Parti lideri, asgari ücretin çalışanlar için yeterli bir artış olmadığını savunarak, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirdi. Hükümetin asgari ücret artışının yetersiz olduğunu ve halkın geçim sıkıntılarının devam ettiğini belirten Dervişoğlu, bu tarz açıklamaların halkın yaşam gerçekliğinden uzak olduğunu söyledi.