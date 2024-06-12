İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya paylaşımında, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir" ifadelerini kullandı.,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vererek sessizliğini bozdu. Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair çıkan söylentilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir iş insanının Yargıtay’daki davasını çözmek için gitti" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Dervişoğlu'ndan Destek Mesajı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in açıklamasını alıntılayarak sosyal medyada önemli bir mesaj paylaştı. Dervişoğlu, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir" diyerek partisine olan desteğini vurguladı ve moral verdi.

Akşener'in İddialara Yanıtı

Meral Akşener, yaptığı iki sayfalık açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerekçesine dair detay vermedi ancak "iş insanının Yargıtay'daki dosyası için görüşüldü" iddiasına sert bir şekilde tepki gösterdi. Akşener, bu tür iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve siyasi rakipler tarafından ortaya atıldığını ifade etti.

“OFİS AÇMADIM”

Akşener, o iddia için "Sadece şahsımı değil aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve sayın Cumhurbaşkanını zan altında bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çalışma ofisi açtığı iddialarını da yalanlayan Akşener, açıklamasında "Türkiye’nin herhangi bir yerinde herhangi bir amaçla ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim" ifadelerine yer verdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN 'AKŞENER' AÇIKLAMASI

Akşener'in bu paylaşımı sonrası, özellikle yarınki grup toplantısında yapacağı açıklamalar merak konusu olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan bir çıkış geldi.

Meral Akşener'in paylaşımını alıntılayan Dervişoğlu, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da" ifadelerini kullandı.