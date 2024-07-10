Dervişoğlu, milli futbolcu Merih Demiral için, “O’nu alnından öpüyorum! Ama sadece Bozkurt selamı yaptığı için değil; işini layıkıyla yaptığı, ‘Türk, öğün, çalış, güven’ sözlerinin timsali olduğu için alnından öpüyorum!” ifadelerini kullandı.

"Çakalları ve sırtlanları biliyoruz"

Bozkurt işaretinin arkasına sığınanları eleştiren Dervişoğlu, “Bu sembolün arkasına sığınan çakallar ve sırtlanları da biliyoruz. Bugüne kadar, ‘Türklüğü ayaklar altına aldık’ diyen güruhların; Bozkurt’u, bu şuuru, bu ruhu pisliklerine alet etme girişimlerini görüyor, biliyor ve buradan ihtar ediyoruz: Biz varız ve buradayız!” dedi.

"Mankurtlara meydanı bırakmayacağız"

Dervişoğlu, Türklüğe ve Cumhuriyet'e olan bağlılıklarını vurgulayarak, “Türklüğe adalet yeminiyle, milletine sadakat yeminiyle, Cumhuriyetine hürriyet yeminiyle, Atasına ise vefa yeminiyle bağlıyız! Meydanı mankurtlara bırakmamak, Bozkurtları diriltmek için buradayız!” şeklinde konuştu.