MÜSİAD Bursa Şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hacı Kutlama Programı dernek merkezinde gerçekleşti. Bu yıl Hac ibadetini gerçekleştiren Bursalıları buluşturan programda, Uludağ Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Mustafa Kara da konuşmacı olarak konuk oldu.BURSA (İGFA) - Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal toprakları ziyaret eden Müslümanların yaşadıkları maddi ve manevi deneyimlerin paylaşılması adına Kültürpark’ta bulunan MÜSİAD Bursa Şubesi’nde gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle başladı.

KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİREN HAC İBADETİ, DERİN ANLAMLAR TAŞIYOR

Çok anlamlı bir toplantıda buluşulduğunu söyleyerek sözlerine başlayan MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, sabır gerektiren bir ibadeti yerine getiren hacıların yüzlerindeki bu mutluluğu ve gururu görebildiğini belirterek, ”Gelenekselleşen Hac Kutlama Programı’nı bu sene de sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle vesilelerle birlikteliğimizi artırarak dayanışmamızı da güçlendirmiş oluyoruz. Rabbimiz ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin. Dünyanın dört bir yanından Mekke ve Medine’yi ziyaret ederek kulluk görevini yerine getiren milyonlarca Müslüman için kardeşlik duygularını pekiştiren Hac ibadeti kendi içinde nice derin anlamlar barındırıyor. Kutsal topraklara gidebilmek için sırasını bekleyen tüm kardeşlerimize de en kısa zamanda nasip olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

MUTLAKA BİR OKUMA LİSTENİZ OLSUN

Hac Kutlama Programı’nın konuğu olarak programa katılan hacılara ve MÜSİAD üyelerine hitap eden emekli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mustafa Kara, ‘kutsal kitap’ olan Kur’an-ı Kerim’i Müslümanlara ve tüm insanlığa anlatmada alimler, arifler, mütefekkirler ve sanatkarlar tarafından ortaya koyulan eserlerin önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Bu kaynakların kainatı yüzyıllardır aydınlattığını da belirten Prof. Dr. Kara, bazı kitapların kıyamete kadar yaşayacağını da söyleyerek her ferdin kendisine okuma konusunda bir plan oluşturması gerektiğini de söyledi. İnsanın yaşadığı hayata karşı yükümlülükleri olduğun altını çizen Mustafa Kara, “Okuma planımızda dünya edebiyatı klasiklerini de İslam klasiklerini de Türk klasiklerini de mutlaka olsun. İnsanı ve hayatı anlamak için mutlaka okuma alışkanlığımızı ileriye taşımalıyız” şeklinde konuştu.