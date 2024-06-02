Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Mayıs Ayı “İzmir’e Değer Katanlar” Dost Meclisi buluşmasında MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur’un Moderatörlüğünde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran konuk oldu.

”Türkiye’nin geleceği için kritik”

Toplantıda açılış konuşması yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, “34 yıldır durmadan çalışan ve üreten MÜSİAD, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza atmıştır. MÜSİAD Ailesi, her gün bir önceki günden daha fazla çalışan, daha fazla değer üreten ve ülkemiz, şehrimiz için katma değer sağlayan bir bakışa sahiptir.

MÜSİAD olarak, üniversite-sanayi işbirliğinin, Türkiye'nin geleceği için ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

”Nitelikli iş gücü yetiştirmeli”

İşletmelerimizin geleceği Üniversite-Sanayi işbirliğinden geçmektedir. Üniversitelerimizin bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile işletmelerimizin deneyim ve finansal gücünü birleştirerek geleceği yakalayabiliriz.

Üniversiteler, sanayinin ihtiyaçlarına uygun, nitelikli iş gücü yetiştirmeli ve müfredatlarını sürekli olarak güncellemelidir. İşletmelerimiz ise üniversitelerle daha sıkı bir işbirliği içinde olmalı, Ar-Ge, Ür-Ge yatırımlarını artırmalı ve üniversitelerdeki potansiyeli desteklemelidir.

”Hocamızı kutluyorum”

Hocamız Londra merkezli uluslararası Üniversite derecelendirme platformu tarafından “Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü”ne layık görülmüştür. İzmir'imiz ve Ülkemiz adına başarılı çalışmalarla ön plana çıkaran bu çabalarının, gelecekte de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Rektör Hocamız Prof. Dr. Yusuf Baran'a bizlere yaşattığı bu sevinç için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Hayallerimizin çok ötesinde”

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise üniversite-sanayi işbirliğinin bilimsel potansiyeli sanayiye aktararak ekonomik değer üretmenin yanında öğrencilerin iş yaşamını deneyimlemeleriyle sosyal boyutta da bir fayda oluşturduğunu vurguladı.

Bilginin devriminin yerini dijital devrime bıraktığına değinen Baran, 'Dünyanın geldiği nokta belki bizim hayallerimizin çok ötesindedir. Bilim ve teknolojinin geldiği noktada bir üretim ekosistemi olarak İYTE’den MÜSİAD’ın maksimum faydalanmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.