MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasının ardından "sıcak para" girişlerinde olası bir artışın ekonomiye destek olabileceğini dile getirdi. Ancak, sıcak para giriş-çıkışlarının ani ve öngörülemez doğasının piyasalarda risk oluşturabileceğini belirterek, bu risklerin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Uzun vadeli politikalar geliştirilmeli

Başkan Temur, MÜSİAD'ın görüşünü orta ve uzun vadeli portföy yatırımlarının ve doğrudan yatırımların artırılmasına odaklanılması yönünde şekillendirdiklerini ifade etti. Geçmiş tecrübelerin gösterdiği üzere, kısa vadeli sermaye girişlerinin piyasaları anlık olarak rahatlatsa da kalıcı çözümler sunmadığını belirten Temur, bu nedenle ekonomik büyümeyi sürdürmek için uzun vadeli politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinin devam edeceğine olan inançlarını yineleyen Başkan Temur, ekonomi yönetiminin bu hedeflere ulaşmak için etkin ve uzun vadeli politikaları benimsemesi gerektiğini belirtti.