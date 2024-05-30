Toplantının moderatörlüğünü MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur üstlendi. Açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, 34 yıldır aralıksız çalışan ve üreten MÜSİAD'ın, her zaman verimli ve öncü çalışmalara imza attığını belirtti. Temur, "MÜSİAD olarak, üniversite-sanayi işbirliğinin Türkiye'nin geleceği için ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Nitelikli İş Gücü ve Güncel Müfredatın Önemi

Temur, işletmelerin geleceğinin üniversite-sanayi işbirliğinden geçtiğini vurguladı. Üniversitelerin bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile işletmelerin deneyim ve finansal gücünü birleştirerek geleceğin yakalanabileceğini belirtti. "Üniversiteler, sanayinin ihtiyaçlarına uygun nitelikli iş gücü yetiştirmeli ve müfredatlarını sürekli olarak güncellemelidir. İşletmelerimiz ise üniversitelerle daha sıkı bir işbirliği içinde olmalı, Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarını artırmalı ve üniversitelerdeki potansiyeli desteklemelidir" dedi.

Başarıdan Övgüyle Bahsetti

Temur, Prof. Dr. Yusuf Baran'ın Londra merkezli uluslararası üniversite derecelendirme platformu tarafından "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü"ne layık görülmesini de kutladı. "İzmir'imiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalarla ön plana çıkan bu çabalarının gelecekte de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Baran'a bizlere yaşattığı bu sevinç için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bilim ve Teknolojinin Sosyal Boyutları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, üniversite-sanayi işbirliğinin bilimsel potansiyeli sanayiye aktararak ekonomik değer üretmenin yanı sıra, öğrencilerin iş yaşamını deneyimlemeleriyle sosyal boyutta da fayda sağladığını vurguladı. Baran, "Bilginin devriminin yerini dijital devrime bıraktığına değinerek, 'Dünyanın geldiği nokta belki bizim hayallerimizin çok ötesindedir. Bilim ve teknolojinin geldiği noktada bir üretim ekosistemi olarak İYTE’den MÜSİAD’ın maksimum faydalanmasını bekliyoruz'" ifadelerini kullandı.