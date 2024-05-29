Üyeleri arasında iletişim ve işbirliğini artırma hedefiyle hayata geçirilen 3T (Tanı-Tanıştır-Ticaret Yap) Networking Programı MÜSİAD Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa ile birlikte Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Düzce, Gebze, Eskişehir, İnegöl, Kocaeli Karadeniz Ereğli, Kırıkkale, Sakarya ve Tekirdağ’dan gelen MÜSİAD üyelerinin katılımıyla düzenlenen MÜSİAD Ticaret Ofisi koordinasyonundaki 1. Bölge Toplantısı kapsamında iş yeri ziyaretleri de yapıldı.

MÜSİAD Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen akşam oturumu ile program sona eren programa MÜSİAD 1. Bölge’de yer alan şubelerin başkanlarının yanı sıra çok sayıda MÜSİAD’lı iş insanı yoğun ilgi gösterdi. 3T mottosuyla düzenlenen buluşmada farklı kentlerden gelen üyeler çalışma alanları hakkında bilgiler verirken sektörel olarak ticari iş birliklerinin artırılması adına kendi aralarında görüşmeler gerçekleştirdiler.

“MÜSİAD ADINA BİRLİKTELİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ”

Programa ev sahipliği yapan MÜSİAD Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, MÜSİAD’ın üyeleri arasında oluşturduğu sinerji ve birlikteliğin çok önemli olduğunu ve kenetlenmenin artarak devam ettiğini dile getirdi. MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin önemine de değinen Başkan Şenocak, ”MÜSİAD Ticaret Ofisi, ortak hedeflerimiz doğrultusunda geliştirilmeye çalışılan en önemli projelerimizden. Faruk Güzeldere başkanımızla beraber bu ivmelenme daha da yukarılara doğru tırmanıyor” dedi. MÜSİAD olarak önceliklerinin, üyelerin vizyon ve ticari anlamdaki etkileşimleriyle birbirlerini geliştirmesi olduğunun altını çizen Başkan Şenocak, gün boyunca devam eden programın MÜSİAD Ticaret Ofisi önderliğinde başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, üye ziyaretlerinden aldıkları geri dönüşlerin de çok değerli ve gelecek adına umut verici olduğunu kaydetti.

“14 BİN ÜYEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak ile Başkan Yardımcısı Halil Atalay’a ve MTO Bursa Başkanı Ümit Gürel’e başarılı ev sahipliği organizasyonu için teşekkür eden MÜSİAD Ticaret Ofisi Başkanı Faruk Güzeldere, program kapsamında Bursa’da ziyaret ettikleri üretim merkezlerinin alt yapısındaki gelişmişliğe hayran kaldıklarını vurguladı. MÜSİAD camiasının 14 bin üyesi ve dünya çapında 190 irtibat noktası, temsilciliği ve şubesi bulunduğunu belirten Güzeldere, ”Şubelerimiz ve üyelerimiz ile yaptığımız anket çalışmalarına çok önem vermekteyiz. Sayın Başkanımız Mahmut Asmalı önderliğinde anketlerin geri dönüşlerine göre MÜSİAD için konjenktürel yol haritası ve stratejiler belirleyerek, hangi alanlara daha fazla odaklanmamız gerektiğini tespit ediyoruz. MÜSİAD Ticaret Ofisi de hedeflerimiz doğrultusunda çalışarak, ana stratejilerimiz olan üyelerimizin ticari hacimlerini geliştirmek, ticaret kapasitelerini artırmak, üyelerimizi farklı sektörlere ve yeni yatırımlara da yönlendirmek ile beraber üyelerimizin iş birliğini de güçlendirmek gibi noktalarda çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz.” Açıklamasını yaptı.

MTO Bursa Başkanı Ümit Gürel de 3T Networking Programı kapsamında ziyaret ettikleri üyelerine iş yerlerini açarak gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, Bursa’ya gelerek hem ziyaretlerde bulunup hem iş birliklerini değerlendiren MÜSİAD 1. Bölge buluşmasının yeni ve güçlü işbirlikleri doğuracağına inandıklarını ifade etti.

KARZ-I HASEN İLE MÜSİAD ÜYELERİNE ÖZEL FİNANS DESTEĞİ

MÜSİAD tarafından, finansal desteğe ihtiyaç duyan üyelere fazisiz fon oluşturma amacıyla kurulan Karz-ı Hasen Sandığı ilgili bir bilgilendirme konuşması yapan MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda önceki dönem Şube Başkanlarından Nihat Alpay da Karz-ı Hasen’in MÜSİAD Eski Başkanı Nail Olpak döneminde kurulduğunu hatırlatarak, üyeler arasında yardımlaşmayı ve dönemsel borçları faize bulaşmadan ödemeyi taahhüt ettiğini açıkladı. Sandık olarak güncel üye sayılarının da 2 bin 500’e ulaştığını belirten Alpay, Karz-ı Hasen Sandığı’ndan borç alabilmek için gerekli olan şartlar ve işlemler ile ilgili üyelere bilgiler verdi. Nihat Alpay, MÜSİAD üyelerinin sandığa 1 yıllık üyelik sonrası başvurabildiğini ve komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonrası fon kullanmaya hak kazandıklarını belirterek; ”Fonumuzu daha da genişletmek için tüm değerli MÜSİAD üyelerimizi Karz-ı Hasen’e kayıt olmaya bekliyoruz” çağrısı yaptı.