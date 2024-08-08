Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, üye işyerlerini ziyaret ederek hem üye önerilerini alıyor, hem de yapılacak projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyor.

Bodrum'daki üyelere ziyaret

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, ziyaretler kapsamında Bodrum’daki MÜSİAD üyelerini işyerlerinde ziyaret etti. Üyelerin işletme faaliyetleri hakkında bilgi alan Aykaç, MÜSİAD Muğla Şubesi’nin çalışmaları hakkında da detaylı bilgi sundu.

Projeler için fikir alışverişi

MÜSİAD Muğla Şubesi’nin çalışmaları ve projeleri hakkında üyeleri bilgilendiren Başkan Aykaç, Genel Merkez çalışmaları ve hayata geçirilecek ortak projeler hakkında üyeleri bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundu. Üyelerden gelen öneriler ve geri bildirimlerle yeni projeler için zemin hazırlanıyor.