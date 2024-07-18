Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak ve KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan'ı ağırladı. Toplantıda, İŞKUR ve KOSGEB'in sağladığı güncel teşvikler ve destekler hakkında bilgi verildi.

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur'un açılış konuşması

MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, açılış konuşmasında, MÜSİAD'ın üretimden istihdama, ihracattan yatırıma kadar pek çok alanda Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunduğunu vurguladı. Temur, "Üyelerimizin işlerini geliştirmelerini, güncel teşvikler ve mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını önemsiyoruz" dedi.

KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan'ın sunumu

KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan, Yeşil Sanayi Dönüşüm Programı hakkında bilgi verdi. Arslan, programın küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü desteklemeyi hedeflediğini belirtti. Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi başlıkları altında iki ayrı destek programının bulunduğunu ifade eden Arslan, "Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi'nde destek üst limiti 14 milyon TL, destek oranı ise yüzde 60. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi bölümünde ise destek üst limiti 4 milyon TL ve destek oranı yüzde 70" dedi.

İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak'ın sunumu

İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, Aktif İşgücü Hizmetleri programı hakkında bilgi verdi. Kabak, işbaşı eğitim programının İŞKUR'un en önemli teşviklerinden biri olduğunu belirtti. Dezavantajlı gruplar, kadınlar, engelliler ve gençler için işbaşı eğitim programlarının düzenlendiğini ifade eden Kabak, "Program, işsizlerimize teorik bilgilerinin yanı sıra uygulamalı olarak iş yerlerinde mesleki deneyim ve tecrübe kazandırma imkanı sağlıyor" dedi.

Toplantının kapanışı

Toplantının sonunda, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak ve KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan, MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur tarafından plaketle onurlandırıldı. Başkan Temur, müdürlere katılımları ve bilgilendirmeleri için teşekkür etti.