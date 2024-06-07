Marmara Denizi'nde üç yıl önce ortaya çıkan ve tüm denizi etkisi altına alan müsilaj, yeniden gündeme geldi. Halk arasında "deniz salyası" olarak bilinen bu olgu, deniz kirliliği ve iklim değişiklikleri nedeniyle sıkça görülüyor. Son günlerde artan müsilaj görüntüleri, "Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Uzmanlardan önemli uyarılar

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, alglerin artış gösterdiği bu dönemlerde denize girmenin insan sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Okyar, müsilaj ve aşırı alg olaylarının (red-tide) tehlikelerine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Uydu görüntüleri gibi teknolojik gelişmeler, zararlı alg çoğalmalarının daha iyi takip edilmesini sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle birlikte bu teknolojiler, 'red-tide' olaylarının izlenmesine, enfekte kabuklu deniz hayvanlarının tüketilmemesine ve enfekte sularda yüzülmemesine yönelik uyarılar yapılmasına olanak tanıyor. Bu sayede toplum üzerindeki zararlı etkiler azaltılabilir."

Denize girerken dikkat

Vatandaşların, özellikle müsilajın yoğun olduğu dönemlerde denize girmemeleri ve sahil bölgelerindeki uyarılara dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar, müsilajın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguluyor.

Marmara Denizi'nde müsilaj kabusunun yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Gözlemler ve analizler devam ederken, denize giren vatandaşların tedbirli olması büyük önem taşıyor.