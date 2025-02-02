Marmara Denizi'nde 2021'den bu yana dönemsel olarak görülen müsilaj, Adalar ilçesinin kıyılarında yeniden ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekipleri, Heybeliada’da deniz yüzeyinde oluşan salyayı temizlemek için çalışmalarını başlatırken, müsilajın yayılımı ve etkisi konusunda belirsizlik sürüyor. Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada'da yoğunlaşan müsilaj, balıkçı barınakları, liman bölgeleri ve teknelerin bağlı olduğu alanlarda belirgin şekilde görülüyor.

Biyolojik çözüm: Türkiye'den devrim niteliğinde buluş

Müsilaj, deniz ekosistemine ciddi zararlar vererek, oksijen seviyesini düşürüp biyoçeşitliliği yok ediyor. Ancak Türk bilim insanları, müsilajla mücadelede devrim niteliğinde bir buluşa imza attı. Marmara Denizi'nden alınan su örneklerinden izole edilen bakteriyofajlar, müsilajın içindeki zararlı bakterileri hedef alarak neredeyse tamamen yok ediyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu proje, dünya çapında eşine rastlanmayan bir çözüm olarak kaydedildi.