Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, Bodrum'da son dönemde artan ana hat arızalarına karşı aktif bir müdahale süreci yürütüyor. Özellikle Bayram tatili sürecinde yaşanan yoğun kullanımın etkisiyle, Turgutreis, Akyarlar, Bağla, Gümbet, Yahşi ve Gölköy Mahalleleri'nde 10 günde 7 ana hat arızası meydana geldiği tespit edildi. MUSKİ ekipleri, bu bölgelerde hızlı bir şekilde müdahale ederek tamirat çalışmalarını gerçekleştirdi.

Bodrum'da özellikle devralınmayan ve bakımı ihmal edilmiş ana isale hatlarının patlamasıyla sık sık karşılaşıldığı belirtiliyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü, bu arızaların yanı sıra hatların yenilenmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Yarımada genelinde 15 bin metrelik arızalı hat kısmını yenileyerek suyun kesintisiz sağlanması için önemli adımlar attı. Günün her saatinde arızalara müdahaleye hazır olan MUSKİ ekipleri, Bodrumlu vatandaşların su kesintilerini en aza indirmek için yoğun mesai harcıyor.