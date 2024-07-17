MUSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı ve yağmur suyu gibi konularda yaşanan olumsuzlukları giderip sürdürülebilir ve sağlıklı içme suyu sağlamak için katılımcı bir anlayışla projelerini oluşturuyor.

Şehir genelinde çalışamalar sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın içme suyu ve kanalizasyon konularında gösterdiği hassasiyet doğrultusunda ekipler, Bodrum başta olmak üzere birçok noktada önemli çalışmalar planlıyor.

Bu kapsamda MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, ilçe ilçe dolaşarak sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve su inisiyatifleriyle bir araya geliyor. Böylece bölgelerin su sorunlarını tespit edip çözüm önerileri geliştiriyor.

Su arıtma tesisi kurulması planlanıyor

Ziyaretlerin son durağı Datça oldu. Şengül, Datça Belediye Binasında Başkan Aytaç Kurt, Datça muhtarları ve Datça su inisiyatifi üyeleriyle bir araya geldi. Betçe bölgesinde yapılan projeler ve 3. Etap çalışmaları ile Yazı ve Cumalı bölgelerine ilave su sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, Datça’nın içme suyu kaynaklarının kireçli olmasından kaynaklanan tıkanmalara karşı içme suyu arıtma tesisi kurulması planlanıyor.