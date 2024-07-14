Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Ortaca Gökben Mahallesi'nde kireç tıkanıklığı nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileyerek, bölge halkına sağlıklı ve kesintisiz su hizmeti sağladı.

Ortaca Gökben Mahallesi'nde çalışmalar tamamlandı

MUSKİ ekipleri, Ortaca Gökben Mahallesi'nde içme suyu hatlarını yenileyerek bölgedeki su tedarik sorunlarını giderdi. Kireç tıkanıklığı nedeniyle ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesiyle birlikte, vatandaşlar artık kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuştu.

Kireç tıkanıklığı sorunları giderildi

Kireç tıkanıklıkları, suyun akışını zorlaştırarak hem su kalitesini düşürüyor hem de su kesintilerine neden oluyordu. Bu sorunun çözülmesi, mahalledeki su hizmetlerinin daha güvenilir hale gelmesini sağladı.