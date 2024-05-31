Toplantıda, altyapı projeleri ve teknik konular masaya yatırılırken, kurumlar arası iş birliği ve eğitim düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Teknik İşbirliği ve Eğitim Kararı

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül’ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Tansel Koralay, Makine Mühendisleri Muğla İl Temsilcisi Mehmet Orçun Çiğdem, MMO Denizli Şube Başkanı Umut Cüneyt İyiol ve il genelinde faaliyet gösteren 15 makine mühendisi katıldı. Toplantıda, içme suyu sayaçlarının yerleri, sokaktan geçen ana hatların evlere ayrılan kolları ve atıksu bağlantı kanalı proje esasları gibi teknik konular hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu.

Altyapı Projelerinde Uzman Görüşleri

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, altyapı projeleri hakkında uzman görüşlerinin alınmasıydı. Bu kapsamda, içme suyu sayaçlarının doğru yerleştirilmesi ve sokaktan geçen ana hatların evlere ayrılan kollarının uygun şekilde uygulanması gibi konular detaylıca ele alındı. Mühendisler, bu konularda en iyi uygulama yöntemlerini ve teknik esasları paylaştı.

Eğitim ve Sürekli İşbirliği

Toplantının en önemli sonuçlarından biri, MUSKİ personeline yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi kararı oldu. Makine mühendisleri, MUSKİ bünyesinde görev yapan personele teknik konularda eğitim vererek bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, her iki kurum arasında sürekli işbirliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Genel Müdür Yılmaz Şengül’ün Açıklamaları

MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Makine mühendislerimizle yaptığımız bu toplantı, teknik bilgi alışverişi ve işbirliği açısından oldukça verimli geçti. Özellikle altyapı projelerinde mühendislerimizin uzman görüşlerini almak, projelerimizin başarısını artıracaktır. Ayrıca, personelimize verilecek eğitimlerle daha etkin ve verimli hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Makine Mühendislerinden Destek

Makine Mühendisleri Muğla İl Temsilcisi Mehmet Orçun Çiğdem ise, “MUSKİ ile yaptığımız bu işbirliği, mühendislik alanında bilgi paylaşımını ve birlikte çalışma kültürünü geliştirecektir. Bu işbirliği sayesinde, altyapı projelerinde daha başarılı sonuçlar elde etmeyi ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda, MUSKİ ve makine mühendisleri arasında sürekli işbirliği yapılması ve teknik konularda düzenli olarak bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.