MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi İl genelinde bulunan içme suyu depolarında bakım onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 Milyon TL’ye mal olan çalışmalar ile vatandaşların içme suyu sorunu yaşamadığı bir bayram amaçlanıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Bayram önce öncesi içme suyu depolarının temizlik ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. İl genelinde bulunan büyük kapasiteli 17 depoda yapılan çalışmalar ile vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz su verilmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 5 Milyon TL’ye mal olan çalışmalarda içme suyu depolarının iç ve dış aksamında sıva, boya işlemleri, sinekliklerin yenilenmesi, çevre temizliği, kapı ve pencere yenilenmesi, klor odaları yapılması, teknik aksamın bakımının yapılması ve genel temizlik işlemleri yapıldı.

VATANDAŞLARIN SORUNSUZ BİR BAYRAM GEÇİRMESİ AMAÇLANIYOR

MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise içme suyu depolarının sağlıklı ve kesintisiz su sağlama konusunda büyük önem taşıdığı ve kurban Bayramı’nda yaşanabilecek olumsuzluklara önlem alınması amacıyla çalışmaların hızlandığı vurgulandı. Açıklamada, “İçme suyu daire başkanlığımız tarafından başta Bodrum, Milas, Menteşe, Marmaris, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer başta olmak üzere birçok farklı noktada depo bakım onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar 12 ay boyunca rutin olarak sürüyor. Ancak Bayram nedeniyle gerekli görülen 17 depoda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Depolarımız büyük oranda yenilendi ve modernleştirildi. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmaması, ana amacımız olan sağlıklı ve kesintisiz su sağlanması konusunda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.