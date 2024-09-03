Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, içme suyu kaynaklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştirmeye ve yeni su kaynakları sağlamaya devam ediyor. Yapılan bu çalışmalarla suyun verimli kullanımı hedefleniyor ve her damlanın israfı önleniyor.

Kavaklıdere'de su kaynaklarına destek

Son olarak MUSKİ ekipleri, Kavaklıdere ilçesinin Cumhuriyet, Yeni ve Bakırcılar mahallelerini besleyen içme suyu kaynaklarında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada, mevcut su kaynaklarının iyileştirilmesi, temizlik yapılması ve suyun toplanarak depolara aktarımını sağlamak amacıyla ilave kaptajlar oluşturuldu.

Günlük 2 bin kişiye yetecek su sağlandı

Gerçekleştirilen iyileştirmelerle birlikte, toplamda 3 bin kişinin yaşadığı mahallelere saniyede 5 litre daha fazla su verilmeye başlandı. Böylece içme suyu depoları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Elde edilen ilave suyun günlük yaklaşık 2 bin kişiye yetecek düzeyde olduğu belirtildi.