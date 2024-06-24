Muslera, 2016 yılından bu yana evli olduğu eşiyle birlikte bileklerine ay-yıldız figürü dövmesi yaptırdı. Çiftin bu anlamlı adımı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Anlamlı paylaşım

Uruguaylı futbolcu Fernando Muslera ve eşi Patricia Callero, birlikte çektirdikleri bileklerindeki dövme fotoğrafını Patricia Callero'nun sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına "Her zaman birlikte..." notunu düşen Patricia Callero, bu paylaşımıyla hayranlarına duygusal bir mesaj verdi.