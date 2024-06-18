Tatilde turist ishali, grip, hepatit A, tifo ve zatürre gibi hastalıklara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko Sakaoğlu, keyifli başlayan tatilin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için önemli bilgiler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Seyahate çıkacak kişinin; alerji, diyabet, kalp veya kanser gibi rahatsızlıkları varsa düzenli kullanması gereken ilaçları yanına almayı unutmamalarını isteyen Doç. Dr. Elif Hakko Sakaoğlu, ishalden korunmak için eller sıkça yıkanmalı ve kapalı şişelerdeki suların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Musluk suyu ve musluk suyundan yapılmış buz içeren içeceklerden uzak durulmalı" diyen Sakaoğlu, "Ambalajı olmayan yiyecekler hijyen bakımından güvenilir olmadığı için tercih edilmemeli. Deniz ürünleri, pişmemiş etler, soyulmamış meyveler, soslar ve salatalar gibi riskli olabilecek yiyeceklerden mümkün olduğunca kaçınılmalı. Hamileler için en uygun seyahat aralığı 3-6 ay arasıdır. Anne adayları; kayak, dalış, su kayağı gibi sporlardan uzak durmalı. Hamileler ve emziren kadınlar her ilacı rahatlıkla kullanamayacakları için ilaç seçiminde dikkatli olunmalı. Güvenli olmayan yerlerde dövme, akupunktur ve piercing yaptırmak Hepatit B, C, AIDS gibi kanla bulaşan hastalıkların görülme oranını artırabilir. Bu işlemler yaptırılacaksa iğnelerin tek kullanımlık olmasına dikkat edilmeli" diye konuştu.

Sakaoğlu, yurt dışı tatillerinde lokasyona göre gerekli aşıların yaptırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Akla gelen en sık enfeksiyonlar; turist ishali, sıtma, sarı humma, kolera, hepatit A ve B, tifo, zatürre, griptir. Aşı seçimi; seyahat edilecek ülke, kişinin bağışıklık durumu, daha önce yapılmış aşıları, eğer oluşursa enfeksiyonun ciddiyeti ve aşının yan etkileri göz önünde bulundurularak yapılır. Uzun yolculuklarda uzun süreli hareketsizliğe bağlı bacaklarda pıhtılaşma, yaygın görülen bir sorundur. Özellikle yaşlı, kalp veya şeker hastası kişilerde bu duruma sıklıkla rastlanır ve bu kişilere de pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar verilir. Cinsel temasla bulaşan hastalıklardan korunmak için mutlaka prezervatif kullanılmalı ancak bu yöntemle bile yüzde 3-5 oranında risk olduğu unutulmamalı" önerilerinde de bulundu.