"Hasret Rüzgarları" adlı klasikleşmiş şarkıyı, kendine özgü tarzıyla yeniden yorumlayan ve dinleyicilerine benzersiz bir müzik deneyimi sunan ''Seren Sındık'' bu kez ruhumuza dokunacak. Sayısız hit şarkıya imza atan Şakir Askan'ın dokunaklı sözleri ve müzikal bir ekol olan Burhan Bayar'ın etkileyici melodisiyle ölümsüzleşen "Hasret Rüzgarları", başarılı sanatçı Seren Sındık'ın güçlü sesinden yepyeni bir ruh kazandı.

Müslüm Gürses'in efsane şarkısını, Seren Sındık'ın kendine has yorumu ve Erdem Topuzoğlu'nun güncel bir ruhu yansıtan düzenlemesiyle dinlemek arabesk severlere iyi gelecek. Seren Sındık'ın "Hasret Rüzgarları" adlı yeni şarkısı, Doruk Music Yapım etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında.