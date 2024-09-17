Nijerya’nın kuzeyinde bulunan Kaduna eyaletinde trajik bir trafik kazası yaşandı. Mevlit Kandili'ni kutlamak üzere seyahat eden bir otobüs, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Olayda 36 yolcu yaşamını yitirirken, bazı yolcular ise ağır yaralandı.

Olayın detayları

Kaza, Kaduna eyaletine bağlı Lere bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs, Mevlit Kandili nedeniyle dini bir yolculuk yapmakta olan Müslümanları taşıyordu. Otobüs, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpışarak kontrolden çıktı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüsün büyük bir kısmı tahrip oldu.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 36 yolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı. Yaralılar, hızlı bir şekilde bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ciddiyetine dair herhangi bir güncel bilgi paylaşılmadı, ancak sağlık yetkilileri yaralıların tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak için soruşturma başlattı.