MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "11. Tarih Yazımı Çalıştayı" başladı.

Senato salonunda, Tarihyazimi.org platformunun desteğiyle gerçekleştirilen çalıştaya, çeşitli üniversitelerden 57 akademisyen katıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, programın açılışında yaptığı konuşmada, son zamanlarda gençler arasında tarih felsefesiyle ilgilenenlerin arttığını söyledi.

Felsefenin tarihçiler açısından bir problem olduğunu ifade eden Alican, şöyle konuştu:

"Bu temel problemin iki ayağı var. Bir tanesi şudur; tarihçiler kendilerini tarih felsefesi yapmaya yetkin görmüyorlar. Tarihçilerin bazıları yeterli altyapıya ve yetkinliğe sahip değiller ama olabilirler. Tarih felsefesi, felsefecilere bırakılmayacak kadar önemlidir. Tarihçinin, tarih felsefesiyle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Doktora dönemlerinde ben de tarih felsefesiyle ilgilenmeye çalıştım. Bu çalıştayın benim açımdan bir başka önemi de tarihçilerin bir şekilde bu yola sevk edilmesine katkısının olacağı inancıdır."

Tarihyazimi.org platformu adına konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşek ise 2013'te Bilgi Üniversitesinde başlayan çalıştayın 11'incisini Muş'ta yaptıklarını belirtti.

İki gün sürecek programda "Tarih için felsefe nedir?" konusunu ele alacaklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Tarihçiler açısından tarih felsefesi ne anlama geliyor? Bundan nasıl yararlanmak icap eder? Bu konular üzerine bir program hazırladık. Tarih felsefesini Türkiye'de çalışan çok az hocamız var. Sağ olsunlar onlar da bugün bizi kırmadılar, buraya geldiler. Bizim bir derdimiz var. Bu derdimiz 11 yıldır devam ediyor. Bundan sonrasında da devam edecek. Yeni yaklaşımlara da açık olmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda zaman zaman çok tecrübeli hocalarımızın bile felsefeye karşı bir ilgisinin ya da ilgisizliğinin net bir şekilde olduğunu söylememiz mümkün. Gençlerin tarih felsefesiyle ilgilenmelerini de çok hoş bulmayan tecrübeli hocalarımız var. 'Siz tarihçi mesleğinizi icra edin' diyorlar ama onlar sizin kafanızı karıştırmasın."

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.