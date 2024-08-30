Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, İzmir'deki Örnekköy - Yamanlar orman yangınında evlerini kaybeden Canan ve Mahigül Ergül’e büyük bir yardımda bulundu. Bayraklı’da yaşayan Ergül ailesinin evi, yangının etkisiyle tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Yaşadıkları bu zorlu süreçte, Ceceli’nin yaptığı yardım, aile için umut ışığı oldu.

Örnek davranış sergiledi

Yangın faciasının ardından, evsiz kalan Ergül ailesi, Mustafa Ceceli'nin desteğiyle yeni bir yuva sahibi oldu. Ünlü sanatçı, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda yardımseverliğiyle de kalpleri fethetmeye devam ediyor. Ergül ailesi, bu anlamlı destek karşısında minnettarlıklarını dile getirirken, Ceceli’nin bu davranışı toplumda büyük takdir topladı.