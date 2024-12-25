BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı için açıkladığı 22 bin 104 TL’lik asgari ücret kararına sert tepki gösterdi. Başkan Destici, asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Yüzde 50’lik bir artışla net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır” dedi.

"Yetersiz ve Hakkaniyetsiz Bir Artış"

Asgari ücretin artış oranını adaletsiz bulan Destici, dün yapılan açıklamaların ardından partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kasım ayında yıllık enflasyon oranının yüzde 47'ye yükseldiğine dikkat çeken Destici, “Çalışanlar ve emeklilerin maaşlarının bu oranda artacağı, kiraların yüzde 60 oranında zamlandığı, vergi ve harçların yüzde 43,93 oranında artırıldığı bir dönemde asgari ücretin sadece yüzde 30 artırılması, hakkaniyetsiz ve yetersiz olmuştur” dedi.

Kirada Olan Asgari Ücretlilere Çözüm Önerisi

Kirada yaşayan asgari ücretli çalışanların yaşam şartlarının giderek zorlaştığını vurgulayan Destici, asgari ücrete yapılacak ek zammın 2024’te beklenen enflasyon oranı göz önüne alınarak yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Asgari ücretli kardeşlerimizin beklentilerini karşılamak için net asgari ücretin 25 bin liranın üzerine çıkması gerekiyor” dedi.

Emeklilere Değerlendirme: "Halkın Gerçeklerine Uygun Değil"

Destici, emekli maaşları hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Kök maaş üzerinden belirlenen emekli maaşlarının günümüz ekonomik koşullarına ve yüksek enflasyona göre yeterli olmadığını ifade etti. Destici, emeklilere yönelik mevcut maaş politikalarının acı gerçeklerle uyuşmadığını ve beklentileri karşılamadığını söyledi.