AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını ancak öne alınmış bir seçim olabileceğini belirtti. Ayrıca, seçim tarihine dair de bir ipucu verdi.

Erken değil, öne alınmış seçim

TV1'e konuk olan Mustafa Elitaş, "Seçimler zamanında yapılacak. 14 Mayıs'ta millet bize 5 yıl Türkiye'yi yönetme yetkisi verdi, biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız" dedi. Ancak, Elitaş, seçimlerin bir hafta öne alınarak nisana çekilebileceğini de belirterek, "Erken seçim değil, öne alınmış seçim olabilir. Seçim zamanı, propaganda süreci de dikkate alındığında kötü bir zaman olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık durumu ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için ya parlamentonun 360 milletvekiliyle seçim yenileme kararı alması ya da Cumhurbaşkanının görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Eğer parlamentonun kararıyla seçim yenilenirse, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir.

En uygun seçim tarihi: Kasım 2027

Mustafa Elitaş, anayasa gereği seçimlerin en uygun tarihinin ekim ve kasım ayları olduğunu belirterek, "Benim için en uygun zaman Kasım 2027'dir. Bu, doğru bir zamandır" şeklinde konuştu.

CHP'ye erken seçim yanıtı

CHP'nin erken seçim taleplerine de değinen Elitaş, "CHP erken seçim istiyorsa, bunu teklif edebilirler. Ancak şu ana kadar böyle bir teklif görmedik. Onlar sadece 'dostlar alışverişte görsün' diye bu tür açıklamalar yapıyorlar" dedi.