Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ekinci'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı.

Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Ekinci, istifa gerekçesini, son günlerde yaşanan gelişmelerin partisinin ve camiasının zarar görmemesi adına önemli bir karar alması gerektiği şeklinde açıkladı.

Ekinci, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirterek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlık görevini sadece şehrinin menfaatlerini gözeterek sürdüreceğini ifade etti.

"Sorgun'a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları"

Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa kararını şu şekilde duyurdu:

“Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim."

Ekinci, açıklamasında şunları da ekledi: “Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki; Sorgun’a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim." Özel'in Trump-Erdoğan görüşmesi iddialarına siyasilerden tepki İçeriği Görüntüle

"Parti ilke ve politikalarıyla bağdaşmayan davranışlar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı açıklamada, Mustafa Erkut Ekinci’nin parti belediye başkanları listesinden çıkarıldığını belirtti. Durmaz, “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür.” ifadelerini kullandı.