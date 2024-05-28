İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, EBSO meclis toplantısında yaptığı konuşmada ‘Gelecek yapay zeka ile şekillenecek, tüm sanayiciler buna hazır olmalı’ diyerek, EBSO bünyesinde Yapay Zeka Çalışma Grubunun kurulmasını önerdi.

Son dönemlerde yapay zeka konusunda bilgi fırtınası şeklinde birbiri ardına yürütülen çalışmaların sanayicilerin yapay zeka konusunda net bir rota belirleyememesine neden olduğuna dikkat çeken Karabağlı, hazırladığı sunumla yapay zekaya ilişkin sanayicilere net bir çerçeve çizdi.

Karabağlı, şunları söyledi: “Yapay Zekanın Türkiye Ekonomisine yüzde 5 katkı sağlaması bekleniyor. Yakın gelecekte bazı meslek grupları yapay zekadan ve sonuçlarından daha fazla etkilenecek. Özellikle beyaz yaka ve düşünsel bazda iş yapan kişilerin işleri bir miktar azalacak ve sonuçta bir arz fazlası oluşabilecek. Emeğe dayalı sektörlerde ise genel manada bu etkileşimin çok daha az olacağı öngörülmekte. Yapay zeka sistemi veri toplama veya depolanmış verilerden belirli algoritmalarla sonuç elde etmeye dayalı bir yapıdır. Bu yapının gelişebilmesi için sürekli güncellenen verilerle sistemin beslenmesi gereklidir. Yapay zekanın faydalı olması için depolanmış verilerin kullanılması, ihtiyaca göre yeni verilerin toplanması gerekebilir. Aslında en büyük veri biz insanlar, sonra da sensörlerdir. Sensör teknolojisi geliştikçe daha fazla veri toplanacak daha fazla veri toplandıkça birbiriyle ilişkilendirilen bağlar fazlalaşacak ve optimum sonuçlar elde edilecektir. Örneğin gittiğimiz restoranlarda kayda geçen sistemler ile yaptığımız ödemeler neticesinde tercihlerimiz veri tabanına eklenebilecek ve buradan bizim lezzet seçimlerimiz ve menü tercihlerimiz konusunda bir seçim kıstası oluşabilecektir. Dolayısı ile yapay zeka için ‘tüm verilerin ve bilgilerin Mega Beyinde toplanması ve buradan karar verebilmesi yeteneğidir’ desek yanlış olmaz. Biz sanayiciler de tüm dünyada etkinliği günden güne artan yapay zeka süreçlerini ıskalamadan, bir an önce iş süreçlerimizde bundan nasıl faydalanabileceğimize odaklanmalıyız.Eğitim, zayıf veya geliştirilebilir yönlerimizin ortaya çıkartılması gibi bizi analiz edecek önemli başlıklarla yolaçıkabiliriz. Ardından sistemleri buna göre kurmak ve planlama yapmak işimizi kolaylaştıracaktır.”

Karabağlı, yapay zeka ile bir an evvel iletişime geçilmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizerek, “İlk adım olarakChatGPT 4o veya benzeri uygulamaları telefonumuza, bilgisayarımıza indirmekle başlayabiliriz. Uygulamayı kullandıktan bir süre sonra ‘bunu işimde ve günlük hayatımda hangi alanlarda daha verimli kullanabilirim’ diye sorgulamaya başlayacaksınız. İşte tam olarak da bu nedenle EBSO’da Yapay Zeka Çalışma Grubu’nun kurulmasını öneriyor, dünya ile paralel ilerleyecek bu verimli yapının EBSO çatısı altında, tüm sanayicilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadesinde bulundu.