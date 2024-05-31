İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı, "Gelecek yapay zeka ile şekillenecek, tüm sanayiciler buna hazır olmalı" diyerek, EBSO’da ‘Yapay Zeka Çalışma Grubu’nun kurulmasını önerdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis toplantısında konuşan Mustafa Karabağlı, sanayicilere yapay zekanın önemini anlattı ve 'Yapay Zeka Çalışma Grubu'nun kurulmasını teklif etti.

"Yapay zeka süreçlerini ıskalamamalıyız"

Son dönemlerde yapay zeka konusundaki hızlı gelişmelerin sanayicilerin net bir yol haritası belirlemesini zorlaştırdığını belirten Karabağlı, yaptığı sunumla sanayicilere net bir çerçeve sundu. "Yapay zekanın Türkiye ekonomisine yüzde 5 katkı sağlaması bekleniyor. Beyaz yaka ve düşünsel işlerde çalışanların işleri azalacak, emeğe dayalı sektörlerde ise etkileşim daha az olacak" dedi.

Yapay zekanın veri toplama ve işleme süreçlerine dayanarak çalıştığını vurgulayan Karabağlı, sürekli güncellenen verilerle bu sistemin beslendiğini ve daha optimal sonuçlar elde edildiğini belirtti. "Sensör teknolojisi geliştikçe daha fazla veri toplanacak ve bu veriler ilişkili hale geldikçe daha doğru sonuçlara ulaşılacaktır" diye ekledi.

"Telefonunuza indirin"

Karabağlı, sanayicilere yapay zeka ile hemen iletişime geçmelerini önererek, "İlk adım olarak ChatGPT 4o veya benzeri uygulamaları telefonunuza indirin. Kullandıktan sonra işinizde ve günlük hayatınızda nasıl daha verimli kullanabileceğinizi keşfedeceksiniz" dedi. EBSO’da kurulacak bir Yapay Zeka Çalışma Grubu’nun tüm sanayicilere katkı sağlayacağına inandığını belirtti.