İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Mustafa Karabulut Yarımada Gazetecilik Ödülleri resepsiyonuna yoğun katılım oldu.

Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti, yerel medyanın önemi, deneyimlerden öğrenmeyi , gençleri mesleğe teşvik etmeyi ve kaynağından haber üretmeyi öne çıkardığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ödül töreni için seçilen üç kategori; yerel medya ve Seferihisar dokusuna uyumluluğu ile geniş çevreden taktir topladı.

Ödül alan eserler jüri tarafından açıklandığında, eserleri hakkaniyetle değerlendirildiğine kanaat getiren katılımcılar, jüri üyelerini tebrik ettiler.

1. Haber kategorisi ödülü: Büşra Çetinkaya

2. Fotoğraf kategorisi ödülü: Alahattin Kanlıoğlu

3. Yarımada’da yangınlar kategorisi ödülü: Hüseyin Emre Gönüllü

Birincilik ödülünü alan Büşra Çetinkaya’nın, “ödülümü Metin Göktepe adına alıyorum,” sözlerinin ardından konuklar Çetinkaya’nın mesleki başarısını ve insani tutumunu alkışladılar.

Bu tutum, genç bir gazeteci açısından önemliydi. Günümüzde siyasallaşan, ekonomik güce yaslanan, şan-şöhret- şatafat eğilimi içinden sözde gazetecileri değil de, Mustafa Karabulut gibi yerelin sesi olmuş, Her koşulda gazetesi Evrensel’e doğru haber taşıyan Metin Göktepe’yi anan, idol alan genç gazetecilerin olması geleceğe dair umut yaratıyor. Bugün, Metin Göktepe’yi, sahiplenen, gazeteci Büşra’yı, yarın gelecek nesiller sahiplenecekler. Büşra, mesleğinde ilk ödülü alma heyecanına yenik düşmeyerek, meslekten edindiği donanım, gazeteciliğe ve gazetecilere saygı gösterme örneğini sergiledi. Kendinden emin bir şekilde mesleğinin geçmişteki değerlerini günümüze taşıyarak ödülünü Metin Göktepe ‘ye atıfta bulunarak aldı. İnancım odur ki, Mustafa Karabulut bu duyarlılığı hissederek, koca yürekli bu genç gazetecinin alnından öperek kutlamıştır.

Törende konuşan Seferihisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İnanç Karabulut, ödüllere ilham kaynağı olan merhum gazeteci Mustafa Karabulut’un bölgeye ve gazetecilik mesleğine katkılarını anlatarak, yerel basının önemine dikkat çekti.

Elbette gazeteciler cemiyetinin 8 Ocak günü düzenlediği bir törende 8 Ocak 1996’da sadece gazetesine haber yaptığı için işkencede öldürülen Metin Göktepe’yi anmamak olmazdı.

Bu duyarlılığı Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, göstererek gazeteci Metin Göktepe’yi konuşması içinde anması sonrası katılımcılar tarafından alkışlandı.

Mustafa Karabulut Yarımada Gazetecilik Ödülleri: Yerel basının kendi çeperinde katkılar sunması, değerler yaratması, üretimi görünür kılma, çağın teknolojisini, gazetecilik ahlakı ve ilkeleri doğrultusunda yaşatma bütünlüğüdür.

Hadi hayırlısı